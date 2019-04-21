بالفيديو .. نقيب الموسيقيين يكشف حقيقة تعاطي شيرين عبد الوهاب المخدرات

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشف المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، عن حقيقة تعاطى المطربة شيرين عبدالوهاب للمخدرات وخضوعها لإجراء تحليل كشف المخدرات على على خلفية أزمتها الأخيرة أثناء إحيائها حفلاً غنائياً في البحرين، وتحديدًا بعد تفوهها بعبارة "أنا هنا أقول براحتي في مصر ممكن يحبسوني".

وقال هاني شاكر خلال استضافته في برنامج "عرب وود" إن "كل ما تردّد بشأن إجراء تحليل لشيرين عبد الوهاب لكشف المخدرات أمر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة، ولم يخطر ببال النقابة هذا الأمر".

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد منعت من الغناء داخل مصر، عقب قيامها بالاساءة لمصر أثناء حفلها بدولة البحرين، ومازالت نقابة المهن الموسيقية تجري التحقيقات معها.