تعرفي على مبلغ التسوية الضخم لطلاق المغنية أديل!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أكدت المغنية البريطانية أديل 30 سنة، وزوجها سايمون 45، انفصالهما يوم الجمعة بعد علاقة استمرت ثماني سنوات وزواج لمدة ثلاث سنوات، وذكرت بعض المصادر أنهم كانوا يعيشوا علاقة منفصلة منذ الكريسماس.

وقد طالتهم بدأت الشائعات بعد أن ظهر رجل الأعمال الخيري سايمون في حفل توزيع جوائز بريت لهذا العام في فبراير بدون أديل.

وبدأت الشائعات حول الحالة المتوترة لزواجهما تدور بعد أن ظهر رجل الأعمال الخيري سايمون، في حفل توزيع جوائز بريت لهذا العام في فبراير من دون أديل إلى جانبه، وحضر مع صديقه "سد أوين".

وكان آخر ظهور مشترك للزوجين قبل شهر في حفل إلتون جون في لوس أنجلوس.

ويقال الآن إن الزوجين السابقين - اللذين يتقاسمان ابنهما أنجيلو، البالغ من العمر ستة أعوام، يستعدان للحصول على طلاق بملايين من الجنيهات الإسترلينية، وقد يحق لسايمون الحصول على نصف ثروة أديل والتي تقدر بـ 145 مليون جنيه أسترليني.

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وأفيد أيضًا أن أديل وسيمون - اللذان بدأا علاقتهما الرومانسية في عام 2011 ويقال إنهما منفصلان عن بعضهما البعض، بدأا ينجرفان إلى المشاكل والإنفصال بسبب سفر سايمون الدائم بسبب العمل واكتشافه دائرة اجتماعية جديدة في لوس أنجلوس ونيويورك.