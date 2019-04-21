ناصيف زيتون يغيّر مجرى أحداث الهيبة بـ “أزمة ثقة”

بعد النجاح الساحق لأغنية مسلسل الهيبة “مجبور”، وحيث أصبحت من الأغاني الأكثر طلباً لناصيف زيتون خلال حفلاته حول العالم، ليس من المتوقع أن يتغيّر هكذا تتر الذي اعتبر من أنجح التترات في العالم العربي. لكنّ شركة الصبّاح أخذت الرهان مع ناصيف وشركة music is my life للعمل على إنتاج أغنية أخرى لـ”الهيبة” في موسمه الجديد “الحصاد”.

فاجتمع كل من الطرفين للتخطيط والإتفاق على إطلاق عمل مشترك جديد له انطباع قوي كالعمل الأوّل.

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والمفاجأة جاءت من نوع آخر هذه السنة، بمناسبة إطلاق الألبوم الثالث ضمن حملة سبّاقة، فبعد أن تصدّرت كل من الأغنيتين “كرمال الله” و”ما بظن”، أتى الوقت ليكشف ناصيف عن الأغنية الثالثة، التي حضّر لإطلاقها هذه المرّة ضمن برنامج “بيت الكلّ” مع عادل كرم على شاشة ال Mtv حيث يعرض الهيبة – الحصاد.

والنتيجة كانت أنّ الأغنية الجديدة تحت عنوان “أزمة ثقة” أضيفت على المسلسل كأغنية ثانية مع “مجبور” بحيث تتماشى مع أحداث قصّة “جبل شيخ الجبل” بكلماتها التي هي من تأليف علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صبّاغ، المبدعين نفسهم الذين عملوا على أغنية “مجبور”. ويتوقّع كل من الطرفين أن يكسبا الرهان بنجاح “أزمة ثقة” أيضاً كنجاح “مجبور”.

تميّزت حملة “قبل الإطلاق” لـ “أزمة ثقة” بنشر صور من مشاهد ابطال الهيبة-الحصاد مع جمل مميزة من كلمات الأغنية. ثمّ أطلقت الأغنية بالكامل خلال الحلقة مع عادل كرم وعلى يوتيوب وكافّة المتاجر الرقمية العالميّة في الوقت عينه.

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