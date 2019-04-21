إليسا تطلبُ الرّقص على المسرح في جدّة.. ومدير روتانا يرفض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيتْ النجمة اللبنانية، إليسا، حفلًا غنائيًا في فندق هيلتون، بمدينة جدّة في المملكة العربية السعودية، برفقة المطرب العراقيّ، ماجد المهندس، حيث قدّمتْ إليسا باقة من أجمل أغانيها، إضافة إلى أغاني ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني".

وكان في استقبال إليسا، مدير شركة روتانا، للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، والذي التقط معها الصّور التذكارية، وظهر معها في اللقاءات الصّحفيّة.

وخلال الحفل، أرادتْ إليسا، أنْ ترقص على أغانيها، التي تؤديها على المسرح، بما يخالف شروط الحفلات في المملكة، والتي تمنع التّمايل والرّقص.

وطلبتْ إليسا، من مدير شركة روتانا، السّماح لها بالرّقص قليلًا على المسرح، ولكنّه رفض طلبها، التزامًا بشروط الحفلات.

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وسألتْ إليسا، جمهورها متمايلة بجسدها قائلًة: "بديكوا"، فهتف الجمهور معبرين عن رغبتهم برقصها، فقالت إليسا، لمدير روتانا، قائلًة: "هلي في أرقص شوية صغيرة"، فرفض طلبها، فقالت إليسا، لجمهورها: "قالي لأ".

يٌذكر، أنّ إليسا، تستعدُّ لإطلاق الكليب المصوّر لأغنية "اكرهني"، والذي أخرجته تحت قيادة إنجي جمال، وكان من المقرّر أنْ يخرج الكليب للنّور، الأربعاء الماضي، لكنّه تأجّل لرغبة المخرجة في تعديل بعض التفاصيل، وهو ما جعل إليسا تُعرب عن حزنها بسبب هذا التأجيل.