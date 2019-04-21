هيا الشعيبي عن الفنّانات غير الكويتيّات: حلالنا مفروض لنا مو لغيرنا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، إنّ هناك بعض الفنانات غير الكويتيات، يشوهنَ صورة البنت الكويتيّة، من خلال طريقة ملابسهنّ، وتصرفاتهنّ غير المسؤولة، موضّحة، أنّ بنات وطنها أولى بأيّ فرصة في المجال الفنيّ، عن غيرهن.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "أنا لما أشوف مذيعة مو كويتية في التلفزيون الكويتي، أقول مين أولى مذيعة من جنسية أخرى ولا بنت ديرتي؟.. حلالنا مفروض لنا مو لغيرنا، سواء في الإنتاج أو التمثيل أو أي مجال.. خيرنا يروح حق غيرنا.. إحنا أولى بنات الديرة بدل ما نقعد في بيوتنا".

وأضافتْ هيا: "في فنانات مو كويتيات البعض منهن يحبن بلدنا ولايسئن لها لكن في بعضهن قاعدين يخربن ويسمونهن بنات كويتيات.. إللي يحترم ديرتي فقط أحترموا".

وتحدّثتْ عن طليقها الفنان طارق العلي، قائلة: "أنا ما بقيت أجيب سيرة طليقي طارق العلي.. عشان لما بجيب سيرته الناس بتقولي إنتي قطين حالك عليه إنتي تبينه.. وأيامنا كانت وايد جميلة في المسرح والكواليس.. لأن الحب كان من القلب للقلب مو حب مصلحة".

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وأضافتْ: "مشكلتي مع طارق العلي كانت بسبب فنانة مو كويتية، وأنا مو حابه أذكر اسمها لأنها ولا شيء بالنسبه لي.. إللى صار صار.. في النهاية بقول إني بحبه وأعزه.. وفي النهاية الموضوع ما عاد يعنيني لأني بادرت وايد".

وذكرتْ سبب تقلديها للفنانة أحلام، قائلة: "أحلام أقلدها لأني أحبها.. أنا ما أقلد إلا اللي أحبه.. هي إنسانه ومن داخلها إنسانة طيبة وحنونة وبتحب أهلها وقوية الشخصية".

وذكرتْ سبب توقّفها عن الإنتاج، قائلة: "أنا نجحت في تجربة الإنتاج ووايد حاربوني في هذا المجال.. لكن سبب توقفي عن الإنتاج هو أن والدي توفي أثناء إنتاجي لأحد الأعمال.. وإحنا المسلمين نؤمن بالعين والحسد لأنه مذكور في القرآن.. ولكن ناوية أرجع أكمل وأدش المجال من جديد بقوه".