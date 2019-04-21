الحرب تشتعلُ بين ياسمين عيسى وأنغام بحضور أصالة.. وهكذا ردّ أحمد إبراهيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتعلتْ الحرب، بين ياسمين عيسى، طليقة الموزّع الموسيقيّ، أحمد إبراهيم، وبين زوجته الفنانة، أنغام، في الحفل الذي أقامته الأولى، احتفالاً بعيد ميلادها، بحضور الفنانة السّوريّة أصالة، وهي زوجة عمّ ياسمين، المُنتج طارق العريان.

وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، للفنانة أصالة تحتفل فيه بعيد ميلاد ياسمين عيسى، حيث ظهرتْ الأخيرة، وهي تتراقص على إحدى أغنيات الفنانة السّوريّة.

وأثار تداول مقطع الفيديو، جدلاً واسعًا، خاصّة بعدما قام العديد من روّاد التواصل الاجتماعيّ، بإرساله إلى الموزّع الموسيقيّ، أحمد إبراهيم، في إشارة إلى قصده، وزوجته أنغام بهذا الفيديو، وتعمُّد مضايقتهما، وعدّة رسائل أخرى، تشير إلى الحالة النفسية الجيدة لطليقته، بعد إعلان الطّلاق بشكل رسميّ.

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وردّ "إبراهيم"، على الفيديو المتداول، قائلاً: "لو حد عنده فيديو تاني يبعتلي وأنا أحب الخير للغير.. ممكن أساعدكم وأعمل شير ستوري بنفسي، واجيب ناس تعملكم شير كمان.. قبال ما اشيرلكم فيديو تحرير غزة وتطهير سوريا".

ورمى إبراهيم في ردّه إلى اهتمام الفنانة أصالة بالاحتفال بيوم ميلاد طليقته، والرّقص والغناء، في ظلّ معاناة بلدها من الأزمة التي تعيشها.

وكان الموزّع أحمد إبراهيم، قد طلّق زوجته ياسمين عيسى، وبينهما طفلان، وذلك بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة، أنغام. ومشاكل عدّة حدثتْ بين الطرفين لنفس السّبب، في ظلّ تمسّك "عيسى" بالطّلاق، مع ظهور إبراهيم المتكرّر مع أنغام أمام الكاميرا، مبديًا لها الدّعم.