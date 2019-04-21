علي ربيع يتجاهل اتهامات زوجته بطرده لها بـ"فيديو"

بعد أن أعلنت أمس زوجة على ربيع، عبر حسابها على "انستجرام" انفصالها عنه وأتهمته بأنه ألقى بها وابنته خارج المنزل من أجل إرضاء والدته جاء رد على ربيع عليها سريعا والبعض وصفه بالمستفز، حيث تجاهل الفنان الرد بشكل مباشر على الاتهامات التى ساقتها ضده زوجته خلال الساعات الماضية، ونشر عبر حسابه على "انستغرام" فيديو يجمعه مع الطفل أحمد السيسى والذى يشارك معه بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وهو يغني لمسلسله الجديد والمقرر عرضه فى رمضان 2019، حيث يعتبر هذا أول ظهور له بعد الأزمة، وبدا فيه وكأنه غير مهتم بما تقوله زوجته السابقة، وكتب ربيع تعليقًا على الفيديو "رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله فكرة بمليون جنيه رمضان يجمعنا علي mbc مصر". وكانت ندي محمود زوجة الفنان على ربيع، أعلنت أول أمس عن نشوب خلافات بينهما تسببت فى طردها من المنزل هي وابنتها، وعلي الرغم من أن تفاصيل الخلاف لم تعلن بشكل مباشر، لكن أكدت ندي عبر حسابها على انستجرام أن الأزمة سببها الرئيسي يعود إلى والدة على ربيع وقالت: "أمك ثم أمك ثم أمك وأن قالت لك طلق مراتك وأطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك أنا وبنتك خصيمك ليوم القيامة" وكان الفنان على ربيع قد تزوج من ندي محمود فى عام 2015 فى حفل زفافه حضره مشاهير الفن والاعلام فى مصر وبعد ثلاث سنوات من هذا الزواج رزق بطفلته الوحيدة" مليكة"، ويستمر الفنان على ربيع فى الاستعدادات الأخيرة من أجل عرض مسلسله "فكرة بمليون جينه" والتى يشارك فى بطولته الفنان صلاح عبدالله، صابرين، سهر الصايغ، كريم عفيفى، خالد عليش وغيرهم ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم حسن، وإخراج وائل إحسان

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