عبد الحليم الحافظ يُبعث من جديد في حفل كارول سماحة بالقاهرة

أحيت الفنانة كارول سماحة اليوم حفلاً مميزاً بالقاهرة وسط حضور كبير من جمهورها ونجوم الفن وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، وهو الحفل الذي أعادت به عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوغرام. كارول سماحة تغني لزوجها ومع العندليب في حفلها بالقاهرة وتألقت كارول سماحة في حفلها الليلة بمركز المنارة بالقاهرة، وبفرقة أوركسترا مكونة من 70 عازف قدمت معهم مجموعة من أشهر أغانيها وبدأتها بأغنية "حدود السما والأرض" و "في الوقت الغلط" وغيرها، حيث قدمت كارول سماحة عدة أغاني خاصة بها مثل "غالي عليا" و "اقول انساك" و "اطلع فيا" و "هخونك" و"وحشاني بلادي"، ومن مفاجآتها بالحفل غناءها "سالمة يا سلامة" للراحلة داليدا وكذلك مقطعاً باللغة الانجليزية في أغنيتها "حبيت دلوقت". وأعلنت كارول سماحة في الحفل عن مفاجأة كبيرة لجمهورها بحصولها رسمياً على الجنسية المصرية، وقدمت في هذه المناسبة عدة أغاني وطنية واختتمتها بأغنية "احلف بسماها" مع عبد الحليم حافظ الذي حضر معها بتقنية "الهولوغرام" وقدمت معه أيضاُ أغنية "على قد الشوق"، ووجهت رسالة خاصة إلى زوجها وليد مصطفى وشكرته على مجهوده في الحفل وحماسه لإقامة أول حفل بتقنية الهولوغرام في مصر، وهو الحلم الذي كان يراودها خاصة بالغناء مع العندليب الأسمر، وعبرت عن حبها له بإهدائه أغنية "انسى همومك"، وحضر حفل كارول سماحة أيضاُ مجموعة من الفنانين مثل الفنانة ليلى علوي والمنتج جمال العدل والفنانة الهام شاهين وبوسي شلبي وهالة صدقي وغيرهم.

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