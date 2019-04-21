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إليسا تُحذر وتُهدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي

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وجهت الفنانة اللبنانية إليسا تحذيرًا إلى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من السخرية من دينها، وذلك بعد أن نشرت صورة للمسيح والعذراء على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، احتفالًا بعيد الفصح لدى المسيحيين.

وكتبت إليسا في تغريدتها عبر تويتر: "كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدًا".

يُذكر أن الفنانة إليسا تستعد بالفترة الحالية لطرح أغنيتها "كرهني" على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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