نانسي عجرم تستعيد رشاقتها ونشاطها الفني سريعًا

لفتت نانسي عجرم الأنظار بإطلالتها في المؤتمر لاستعادتها رشاقتها ونشاطها الفني سريعا بعد فترة قصيرة من استقبال ابنتها، وارتدت فستانا باللون الأزرق ظهرت فيه ببطن ممسوح.

تستعد نانسي عجرم لإحياء عدد من الحفلات الغنائية لمناسبة شم النسيم وموسم الربيع ومهرجانات أعياد بيروت بعدما عادت مؤخرا لاستئناف نشاطها الفني عقب فترة من غيابها بسبب ولادة ابنتها "ليا"، وكان أول نشاط لها قبل أيام قليلة حيث أطلقت نانسي عجرم خدمة إلكترونية جديدة لجمهورها بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات بعنوان "عالم نانسي عجرم"، وذلك لمتابعة أخبارها الفنية وأنشطتها والتواصل معها، ونشرت نانسي عجرم صورا لإطلالتها بالمؤتمر الخاص لهذه المناسبة في دبي.

وصدم زوج نانسي عجرم الجمهور بارتدائه ملابس زوجته عن طريق الخطأ فاستغلت صاحبة أغنية "معقول الغرام" الأمر لتلتقط له صورة طريفة وعفوية وتنشرها عبر ستوري "إنستغرام".

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وشاركت نانسي عجرم جمهورها بصورة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وهو يرتدي "روب الحمام" الخاص بها الذي كتب على ظهره "nancy"، فالتقطت صورة له من دون أن يدري بعد خروجه من الحمام حيث بدا وهو يقف في مواجهة النافذة الزجاجية متأملا الغيوم المتلبدة في السماء.

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ولم تكتفِ نانسي بنشر الصورة الطريفة، إنما أشارت إلى الخطأ الذي ارتكبه زوجها من دون قصد، وعلقت قائلة: "عندما يختلط على فادي الأمر في الصباح.. هل تحتاج إلى بعض الكافيين يا حبيبي؟"، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى القهوة لكي يركز أكثر بين ملابسه وملابسها.

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