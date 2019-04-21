شكرا لقرائتكم خبر عن نجل وفاء عامر يدبر لها "مقلب".. شاهد رد فعلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت النجمة وفاء عامر، جمهورها بمقطع فيديو بعد تعرضها لمقلب من نجلها عمر أثناء اندماجها في القراءة، وبعد المقلب انفعلت عليه بشدة

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وكتبت وفاء عامر على فيديو المقلب الذي تعرضت له من ابنها قائلة:" ابني عمل فيا مقلب بس انا ضربته"، وتفاعل متابعيها مع المقلب معبرين عن إعجابهم بالعفوية التي ظهرت بالفيديو.

وتشارك النجمة وفاء عامر، فى مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.