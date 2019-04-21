شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر توجه الشكر لقناة ON E على استعراضها لمواد الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة وفاء عامر الشكر لقناة ON E على استعراضها وشرحها الحكيم لمواد الدستور وكشفها اللغط حول بعض المواد التى كان يروج لها الإخوان لخطورتها على المصريين.

الفنانة وفاء عامر أدلت بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمس، السبت فى بجاردن سيتى، وقالت إنها التقت عددا من المواطنين صدفة فى الشارع واصطحبتهم للتصويت، مؤكدة أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى، و"أنا نزلت علشان خاطر حق ابنى".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.