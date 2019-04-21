شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جواهر تطرح أغنية جديدة "مش عاوزين رخامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة جواهر فيديو كليب يحمل اسم "مش عاوزين رخامة" بمشاركة المطرب محمود جمعة من كلمات سمير محمد احمد وألحان سيد الاسوانى وتوزيع تامر صقر وحققت نسب مشاهدة عالية ويتم اذاعتها على عدد من القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية.







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وتقول كلمات الأغنية" من نظرة واحدة أنا جات رجلى ياشوكولاته باللوز محشية، سحرتينى قتلتينى شعللتى النار جوة قلبى وسبتينى من غير ملاغية،انت مين قولى مين انت ولاعشان سمارة اللون كله الا انت، مش عاوزين رخامة لأحسن أقول لماما.

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