طوني خليفة كشف مقلبه وتسبب في إصابة إيمان البحر درويش.. أزمات رامز جلال مع النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حل أمس عيد ميلاد الفنان رامز جلال، الذي ولد في 20 أبريل 1973.

ورغم كون رامز جلال ممثلا في الأساس، فإن محور الحديث عنه دائما مرتبط ببرامج المقالب التي يقدمه، والأزمات التي تحدث بسببه.

ونعرض في التقرير بعض الأزمات التي لاحقت رامز..

آثار الحكيم

في يونيو عام 2014، وقعت أزمة كبيرة بين الفنانة آثار الحكيم، ورامز جلال وبرنامج "رامز قرش البحر"، إذ كشفت عن أنها تعرضت للخداع.

وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي وعدة برامج حلت عليها ضيفة، أنها كانت مسافرة للغردقة لتسجيل حوار عن كأس العالم 2014، لكنها فوجئت بتعرضها لمقلب، مهددة برفع دعوى قضائية ضد البرنامج بسبب "ترويعها"، وعقدت مؤتمرا صحفيا وقتها.

وشبهت ما حدث معها بما حدث مع فتاة التحرير من تجمع عشرات الأشخاص حواليها، مؤكدة أنها أصيبت بصدمة عصبية بسبب المقلب.

وأشارت إلى أنها قالت لرامز: " لما تحب تعمل برامج تافه زيك جيب نجوم تافهين زيك ومينفعش تلعب مع الكبار".

ما دفع البرنامج للرد عليها في بيان رسمي، أكدوا فيه أنهم ظلوا صامتين طيلة الفترة الماضية، وأن ما قالته الحكيم عن تعرضها للنصب والخداع ما هو إلا ادعاءات.

وأضافوا أن آثار طلبت 35 ألف جنيه وحجز في أحد الفنادق وتذاكر طيران "فيرست كلاس" وتم الموافقة على كل طلباتها، رغم أن أقصى ما تحصل عليه فنانة مصرية 10 آلاف جنيه.

وتابعوا: "بعد اكتشافها أنه مقلب قالت (طالما البرنامج مقلب وأنت اللي بتقدمه أنا عايزة ضعف الرقم اللي كنت متفقة عليه مع الإعداد لأني متفقة على حوار 20 دقيقة)".

واختتموا بيانهم: "تم الاتفاق على 50 ألف جنيه، ووقعت على إيصال بذلك، لكن فوجئنا بإرسالها رسائل للعاملين بالبرنامج تهددهم فيها باللجوء إلى القضاء".

وجرى تسريب فيديو، وقتها، يكشف مفاوضات آثار الحكيم مع رامز جلال وعبد الله أبو الفتوح، منتج البرنامج، عن الأجر بعد علمها بأنه مقلب.

محمد محي

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في 2014، حل المطرب محمد محي ضيفا على برنامج "رامز قرش البحر"، لكن بعد عرض الحلقة، شعر محي بأنه كان محل سخرية، فهاجم رامز عبر حسابه على فيس بوك.

وكتب: "أقسم بالله العلي العظيم إني في حياتي ما حزنت على نفسي إلا في هذا اليوم المشئوم اللي صادف عيد ميلادي، صحيح أنا غلطت لما قبلت برنامج بيتكلم عن المونديال وكأس العالم، كنت بقول ليهم ليه متجبوش نجوم الكرة، وسألت طب وأنا مالي لكن سرعان ما أقنعني صديقي، واقنعتني نفسي وطمعها إن حاجتي للمال تبرر وجودي، خصوصا وأنا كروي وبحب الكورة، بس طلعت قروي ولقتني في برنامج تاني أصعب وأهيف، وتعرضي للإهانة لا يساوي ملايين الدنيا".

إيمان البحر درويش

في 2016، وقعت أزمة بين الفنان إيمان البحر درويش ورامز جلال وبرنامج "رامز بيلعب النار".

وكتب وقتها إيمان البحر درويش، عبر حسابه على فيس بوك، منشورا هاجم فيه رامز وقناة mbc، مؤكدا أنه تعرض لإصابات خلال تصوير البرنامج.

وأضاف أن فريق عمل البرنامج أكد له تحملهم مصاريف العلاج، لكن ذلك لم يحدث، معاتبا رامز، لأنه لم يسأل عليه، بالرغم من علمه بإصابته.

طوني خليفة

في 2017، نشر الإعلامي طوني خليفة فيديو يهاجم فيه رامز جلال والإعلامي نيشان، متهما الأخير بالتواطؤ، بسبب محاولة إيقاعه ضحية لبرنامج "رامز تحت الأرض".

وكانت تعتمد فكرة البرنامج على إحضار أحد الضيوف إلى الإمارات، وإجراء حوار مع الإعلامي اللبناني نيشان، وفي آخر البرنامج يخرج النجم لزيارة الصحراء، وتغرق السيارة في الرمال المتحركة ليظهر رامز على هيئة تنين الكومودو، لمهاجمة ضحية الحلقة.

وأكد خليفة أنه استطاع كشف المقلب، وهاجم نيشان بشكل كبير، بسبب أنهما لبنانيان.

نارد حمدي

هاجم المطرب نادر حمدي رامز جلال، قبل عامين، خلال عرض برنامج رامز تحت الأرض، بسبب سخريته في إحدى الحلقات منه.

وكتب تعليقا على صفحته: "بالنسبة لرامز كلب البحر إنت مش مسموحلك تتريق على الناس اللي مش ضيوف معاك في الحلقة، وخصوصا لو مش صحابك، عندك مشاكل نفسية مع حد ممكن تحكيها لصحابك لو لسه فاضلك أصحاب، يا ريت تحترم نفسك وتحترم المشاهدين وتعتذر عن قلة الأدب اللي صدرت منك في حقي، وأصلا رفضت أكون ضيف في برنامجك لانك مش بتحترم ضيوفك".