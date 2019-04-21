قبل علي ربيع وزوجته.. 7 نجوم أعلنوا انفصالهم مؤخرا بينهم الخشاب والعسيلي وساندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أثارت ندى محمود، زوجة الفنان الشاب علي ربيع، حالة من الجدل بعد أن نشرت على حسابها بموقع "إنستجرام" منشورا أعلنت فيه طردها من منزل الزوجية رفقة ابنتيهما الوحيدة، وكتبت ندى في منشورها: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك وأطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك شكرًا يا قلب أمك.. شكرا أنا وبنتك".

وعلقت ندى على صورة المنشور: "أنا خصيمة أى حد ظلمنى أنا وبنتى أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتى وخربهالى وعند الله تلتقى الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل"، كما كتبت ندى عبر خاصية الاستوري: "لو الأكونت بتاعي اتقفل إنتوا عارفين مين اللي قفله".

ندى لم تكن الوحيدة، التي أعلنت انفصالها من الوسط الفني مؤخرا، ونرصد لكم في هذا التقرير آخر حالات الانفصال في الوسط الفني:

- سمية الخشاب وأحمد سعد

أعلن الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية على "فيس بوك" انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب في نهاية شهر مارس الماضي، إذ استمر زواجهما ما يقرب من عامين، ليفاجئ الفنان جمهوره فى صباح اليوم الخميس بإعلان انفصالهما.

طلاق مروة ناجي وأحمد مجاهد

أعلن أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، انفصاله منذ فترة عن الفنانة مروة ناجي.

وكتب مجاهد عبر صفحته على فيس بوك: "الأصدقاء الأعزاء أنا والفنانة مروة ناجى منفصلين رسميا منذ فترة، برجاء التعامل معنا على هذا الأساس منعا للإحراج وشكرا".

ومروة ناجي مطربة عملت لسنوات طويلة في الأوبرا، لكنها اكتسبت شهرة كبيرة بعد اشتراكها في برنامج "ذا فويس" على قناة "إم بي سي".

طلاق الفنانة ساندي

أعلنت الفنانة الشابة "ساندي" خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب عن طلاقها من زوجها المخرج حازم كتانة، وكانت مقدمة البرامج عرضت لها صورتين لحازم كتانة ولحسام بدران زوجها الأول، لترد الأخيرة على الفور: "الاتنين أزواجي السابقين".

وأضافت: "لكن حازم فيه بينا ود، لأنه والد ابني الوحيد". وكانت "ساندي" تزوجت من حازم في مايو 2017، وأنجبت منه ابنها الوحيد "راين"، عقب انفصالها من زوجه الأول رجل الأعمال، حسام بدران.

ساندي في قطعوا الرجالة

Advertisements

العسيلي يعلن انفصاله (أنا شخصية صعبة)

أعلن الفنان محمود العسيلي، خلال استضافته في برنامج "حفلة 11" مع سمر يسري، انفصاله عن زوجته الثانية نادين الملا بعد فترة زواج دامت 4 سنوات.

وقال العسيلي في البرنامج: "لا أستطيع العيش وأنا غير سعيد، وهذا لا يعني أن زوجتيّ السابقتين لم تكونا جيدتين بالعكس، لهما مني كل الاحترام والتقدير، ولكنني لا أستطيع العيش في عيشة معلبة، أنا شخصية صعبة وحساسة جدا وأحتاج إلى امرأة حسّاسة للغاية"، مضيفًا: "أحتاج إلى معاملة خاصة، ولا أؤمن بالحب غير المشروط، فهذا هو حب الأم للأبناء، ولكن مع زوجتك الأمر مختلف، عليك أن تعطي لتحصل في المقابل".

وحذف العسيلي كل صوره مع زوجته الثانية نادين الملا من حسابه بتطبيق "إنستجرام".

العسيلي في حفلة 11

طلاق ياسمين عبدالعزيز

انفصلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة في شهر نوفمبر الماضي، بعد زواج استمر لعدة سنوات، وقالت ياسمين عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، إنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بهدوء منذ عام.

طلاق أحمد إبراهيم

أعلنت ياسمين عيسى، طلاقها رسميا من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد فترة زواج دامت 10 سنوات، أنجبا فيها طفلين، نظرا لزواجه عليها دون علمها من الفنانة أنغام.

وكشفت ياسمين في تصريحات صحفية عن أن الطلاق تم رسميا بينهما، مع احتفاظها بحضانة الأولاد، قائلة: "كان هناك ضغط كبير من الأهل والأقارب من أجل المصالحة، ولكن بعد المهزلة الإعلامية التي نشبت يوم احتفال أنغام بألبومها الأخير حالة خاصة جدا، كان لا بد من الطلاق حفاظا على كرامة أولادي، لأنني ليس لدي أي تفسير وهم يشاهدون والدهم مع سيدة أخرى، وهما يتبادلا الحب والقبلات أمام عدسات المصوريين والقنوات الفضائية".

سارة نخلة وأحمد عبدالله محمود

انفصل الفنان أحمد عبد الله محمود، عن زوجته الفنانة سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، بعد زواج استمر 3 سنوات، وتولت سارة إعلان الخبر بنفسها عبر حسابها بموقع الفيس بوك، حيث غيرت حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى عزباء، كما وضعت تعليقًا مثيرًا قالت فيه: "السعادة قرار وأنا قررت!"

سارة مهدت لقرار الانفصال منذ شهر تقريبًا، إذ حذفت كل الصور التي تجمعها بزوجها، ونشرت نصائح عدة تخيّل البعض أنها موجّهة لمتابعاتها من النساء، لحثّهنّ على تغيير حياتهنّ للأفضل.

وشهدت العلاقة بين الزواجين عدة قضيا بعد الانفصال، ما زال بعضها في المحاكم، منها تحرير محضر شيك بدون رصيد ضد أحمد من قِبل سارة، ومحضر تعدى بالضرب من قبل والدة أحمد ضد سارة.