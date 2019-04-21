من تأليفها.. ميندي كالينج تعلن تعاونها مع بريانكا تشوبرا في فيلم كوميدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت شركة "Universal" شراء حقوق الملكية الخاصة بفيلم سينمائي كوميدي كتبته النجمة الأمريكية الكوميدية، ميندي كالينج ويحمل اسم مبدئي "The Mindy Project"، كما تقوم ميندي ببطولة الفيلم، وتشاركها البطولة لأول مرة النجمة الهندية العالمية، بريانكا تشوبرا، وفقا لتقرير نشره موقع "Deadline"، الذي تم نشره أمس الجمعة.

وحرصت كالينج على نشر تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، التي أعربت خلالها عن سعادتها عن إنتاج فيلم سينمائي جديد من كتابتها وظهرت بالصورة مع بريانكا وأحد ممثلي شركة الإنتاج، وعلقت عليها قائلة: "فريق أحلامي سيصنع فيلما، لا استطيع الانتظار".

وعلى الرغم من تكتم شركة الإنتاج على تفاصيل الفيلم، فإن موقع "Deadline" علم أن الفيلم ستتمحور أحداثه في إطار كوميدي حول حفل زفاف يقام بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند، وهذه ليست المرة الأولى، التي تقوم فيها ميندي كالينج ببطولة فيلم أو عمل درامي من كتابتها، وكانت بدايتها المميزة بمسلسل الكوميديا "The Office" عام 2005، والذي كان انطلاقتها الحقيقية في كتابة العديد من الأعمال الكوميدية في هوليوود.

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وقد أعلنت مؤخرا شركة "Hulu" بدء عرض أولى حلقات مسلسل "Four Weddings and a Funeral"، الذي كتبته كالينج، لعملاء الشركة نهاية شهر يوليو المقبل، إلى جانب إعلان شركة "Netflix" تعاون جديد سيجمعها بميندي كالينج، الذي ستدور أحداثه حول الجيل الأول من الهنود الأمريكان بالولايات المتحدة الأمريكية، والقصة مستوحاه من طفولة كالينج.

يذكر أن ميندي كالينج تنتظر عرض أحدث بطولاتها السينمائية هذا العام، فيلم الكوميديا "Late Night" والتي تشاركها البطولة إيما تومسون، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مقدمة برامج توك شو، على وشك خسارة عملها بسبب عدد من المواقف المحرجة.