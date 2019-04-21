توبا بويوكستون وجانسو ديري تتنافسان على بطولة النسخة التركية من " لا كاسا دي بابيل"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 أبريل 2019 10:29 صباحاً - بعد أن حقق المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل" البوليسي المشوق الذي أنتجته شبكة نيتفليكس نجاحاً ساحقاً في كافة أنحاء العالم لموسمين دراميين، قررت شركة القمر للإنتاج الفني التركية، إستنساخهوتقديم نسخة تركية منه، ورشحت كلاً من الممثلتين التركيتين: توبا بويوكستون الشهيرة بسوهان بطلة "الشجاع والجميلة" ، وجانسو ديري الشهيرة بفيروزة في "حريم السلطان" لبطولته النسائية لشخصية مهمة تدعى "طوكيو"،ولم يتم الإتفاق مع أي واحدة منهما بعد. وكلتا الاثنتان،ابتعدتا عن الشاشة الصغيرة لفترة طويلة جداً. وسرب مصدر مجهول أن الممثلتين متحمستين للمسلسل،لكن لا أحد يعرف،على من سيقع الإختيار النهائي لبطولته.



لكن الشركة وقعت عقد بطولته مع الممثل التركي الوسيم كان أورغانجي أوغلو الشهير بأمير في "الحب الأعمى" ،وكان شريكاً قوياً مع بطله الرئيسي بوراك أوزجيفيت في بطولته،ومنافسه الأخطر على قلب نسليهان أتاغول في أحداث المسلسل، وقتلا بلغم أرضي، لرفض أي واحد منهما التنازل عن حقه في نيهان، فحب الأثنين لها أعمى.



ولم يتم الكشف عن طبيعة الشخصية الدرامية المفترض أن يؤديها كان أورغاني أوغلو،لكن اختياره موفقاً للمسلسل بعد أن تألق بصورة مميزة بدور رجل الأعمال القوي والشرير أمير الذي فعل كل شيء بمكر ودهاء للزواج من نيهان، والاحتفاظ بها قسراً عنها وعن حبيبها ووالد طفلها كمال في "الحب الأعمى". وحقق هذا الدور له شهرة عالمية واسعة تخطت حدود تركيا إلى معظم دول العالم.



وحاز المسلسل الإسباني "لا كاسا دي بابيل" على جائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي لعام 2018 في نيويورك.وأشرف على إنتاج وتنفيذ المسلسل" إلكيس بينا". وسيتم إنتاج موسم ثالث له في عام 2019 الجاري،بعد تحقيقه نسبة مشاهدة عالمية قياسية غير مسبوقة. وتدور أحداثه حول بروفيسور جريمة غامض،وصف بعبقري الجريمة،يجمع أفضل اللصوص المحترفين، ويحقق معهم أكبر عملية سطو في التاريخ.