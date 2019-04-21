بالفيديو: شاهد حفل زفاف شقيقة الفنانة الكويتية “فاطمة العبدالله”

أثارت الفنانة الكويتية فاطمة العبد الله جدلاً واسعاً بسبب إطلالتها ورقصها، في حفل زفاف شقيقتها، بحضور عدد من الفنانات كأبرار الكويتية وأحلام حسن.

يُذكر أن العبد الله تزوجت مرات عدة، الأولى من والد ابنها الأكبر فواز، وبعد انفصالها تزوجت من المصور والمذيع رائد الماجد وانجبت منه، إلا إنها انفصلت عنه في عام 2010، وفي عام 2013 تزوجت من حمد الكندري في عام 2014.