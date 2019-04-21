فيديو.. سمية الخشاب في أحدث ظهور لها

ظهرت النجمة سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها وهي تتحدث أمام الكاميرا عن فكرة فيديو كليب أغنيتها الأخيرة "بتستقوى".

اختارت سمية إطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكت أسود لامعًا، وتوبًا أبيض، وبنطلون جينز غامقًا، وانتعلت حزاءً أسود عالي الكعب، واستكملت إطلالتها بتسريحة

شعرها القصير المموج، تولى تصميمها مصفف الشعر محمود عامر.

استعانت "سمية"ربمكياج قوي للعيون وأحمر الشفاه الغامق، بأنامل خبير التجميل أمين، وأشرف على تنسيق إطلالتها الستايلست إيهاب العادلي.

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