كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دنيا عبدالعزيز تواصل تصوير "قيد عائلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة دنيا عبدالعزيز، تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة والذي يعرض حاليًا على قناة DMC ويحقق نجاحًا كبيرًا.

وتجسد دنيا، شخصية "هالة الخولي" إحدى بنات "فضل الخولي" الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبدالله، ومتزوجة من "سعيد" الذي يجسد شخصية الفنان صبري فواز، وتعمل في منظمة الأمم المتحدة، وهي شخصية مختلفة وغريبة أهم اهتماماتها "تريند" السوشيال ميديا.

وعلى صعيد آخر تستعد الفنانة دنيا عبدالعزيز، للسفر خارج البلاد خلال الأيام المقبلة بصحبة والدتها لتتلقى كورس علاج بالخارج، وقد أعلنت مؤخرًا عن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2019 لهذا السبب.

مسلسل "قيد عائلي" بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، سيمون، دنيا عبدالعزيز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، مريهان حسين، رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد عز، كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد رجاء ، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.