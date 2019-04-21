نصيحة من عاصي الحلاني لجمهوره.. ما هي؟

متابعة بتجــــــــــرد: وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني نصيحة مهمّة إلى جمهوره أخبرهم من خلالها عن الأسلوب الأنسب الذي عليهم أن يتّبعوه في أحاديثم.

وكتب عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “فهام شو عم تحكي.. وحكي شو ما بدك..؟”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.