احتفالية مميّزة بانتظار راغب علامة في دبي.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: ضمن جدوله المزدحم لصيف هذا العام، يحيي السوبر ستار راغب علامة حفلًا كبيرًا مساء 7 حزيران/يونيو المقبل في فندق المريديان بمدينة دبي.

وأعلنت شركة “باكستايج بروداكشن” ويرأسها السيد خضر علامة، مدير أعمال السوبر ستار عن أن إحتفالية مميّزة ستكون بانتظار راغب في هذا الحفل. وبالعودة إلى تاريخ السهرة، فهو يصادف يوم عيد ميلاد راغب علامة، حيث وعلى ما يبدو سيحتفل به هذا العام على المسرح ومع الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش خلال الفترة الراهنة نجاح أغنية “صدفة”، من كلمات وألحان أماني النوري وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.