نجاح “أزمة ثقة” من الساعات الأولى.. ناصيف زيتون بطل شارات رمضان

متابعة بتجــــــــــرد: للعام الثالث على التوالي سيرافق صوت النجم ناصيف زيتون، مشاهدي “الهيبة”، فبعد النجاح الكبير الذي حققه بشارة العمل في جزئيه الأوّل والثاني، طرح ناصيف بالتعاون مع شركة “الصباح اخوان” أغنية جديدة بعنوان “أزمة ثقة” خاصة بالجزء الثالث من المسلسل “الهيبة الحصاد” وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.

أغنية “أزمة ثقة” من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وتم إطلاقها على طريقة فيديو كليب يحمل مشاهد خاصة وحصرية من مسلسل “الهيبة الحصاد” وتجمع بطل “الهيبة” تيم حسن والنجمة سيرين عبد النور.

وكانت شركة “الصباح اخوان” قد كشفت عن بوستر خاص بالأغنية ضمن الحملة الدعائية للمسلسل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت أغنية “أزمة ثقة” نجاحًا ملحوظًا من الساعات الأولى على إطلاقها، وشاهد الفيديو الخاص بها مليون شخص تقريبًا في غضون ساعات قليلة على إتاحة عرضه عبر قناة ناصيف زيتون على موقع “يوتيوب” الشهير.

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تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “الهيبة الحصاد” يشارك في بطولته النجوم تيم حسن، منى واصف، سيرين عبد النور، روزينا لازقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، عباس جعفر، جوزيف بو نصّار، ختام اللحام خالد السيد وغيرهم، وهو من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

لمشاهدة فيديو أغنية “أزمة ثقة”: