شاهد .. وفاء عامرضحية مقلب أبنها .. والفنانة تصرخ ..!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قام عمر نجل الفنانة وفاء عامر بعمل مقلب فيها أثناء جلوسها للاسترخاء على كرسى الهزاز داخل منزلهما ، مما أثار غضب وأنفعال وفاء عامر وقيامها بضربة ورش المياة علية. نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو لها على صفحتها الرسمية بموقع التاواصل الإجتماعى بـ"انستجرام"عقب قيام نجها عمر بتنفيذ مقلب فيها وقام بتحريك زر الامان فى الكرسى الهزاز التى تجلس عليه وفاء عامر ما عرضها للخضة وعدم أستطاعتها الوقوف والنزول من علية ، مما أثار غضبها ومحاولتها الامساك بة وضربة ثم فوجئت بشقيقة الاخر يقوم بتصويرها دون علمها مما جعلها تضحك فى النهاية.

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