حليمة بولند تستعرضُ عيد ميلاد ابنتها الأسطوري.. وسِهام النقد تطالها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، جمهورها، بعيد الميلاد الضخم الذي أقامته لابنتها مريم، احتفالاً بعيد ميلادها السابع.

وشاركت "بولند" متابعيها عبر "سناب شات" بتفاصيل الحفل، ثم بعد ذلك تمّ تداوله بين الجمهور، فتلقّت العديد من الانتقادات بسبب ما وصفوه بـ"البذخ" والإسراف المبالغ فيه.

وقال عددٌ من الجمهور بأن الإعلامية الكويتية يبدو وكأنها تفضّل إثارة الجدل في كل مناسبة، مشيرين إلى أنه من حقّها الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها ولكن ليس بهذه الطريقة.

واستعرضت "بولند" تجهيزات الحفل في حديقة بين الأشجار، محتويًا على ألعاب متنوعة جاءت خاصة لتعليم الأطفال بورشات علمية ومسابقات وفعاليات.

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كما وثّقت قالب الكيك الذي جاء بـ 7 طوابق، بعمر ابنتها، وفاجأت متابعيها عندما ذكرت في الفيديو أنها خصّصت للأطفال مكانًا للاعتناء بأظافرهم، من خلال جلسات المساج والمكياج والاعتناء بأظافر الفتيات الصغيرات "باديكير"، قائلةً بأن عليهم أن يتدللوا.

وتألّقت حليمة بولند بفستان من اللونين الأصفر والأبيض، خلال تقطيع ابنتها لكعكة عيد الميلاد، وأيضًا أثناء التقاط الصور التذكارية.