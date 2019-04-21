عمرو دياب يقدّم أغنية جديدة في حفل الجامعة الأميركية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: فاجأ الفنان عمرو دياب الجمهور الحاشد بالجامعة الأميركية بتقديم أغنية "كترت مواضيعك" للمرةِ الاولى على المسرح دون أن يكشف ما إذ كان سيتم طرحها بشكلٍ منفرد خلال الفترة المقبلة أم ستكون في ألبومه الجديد.. فيما قدّم على مدار اكثر من ساعة مجموعةً كبيرة من أغانيه التي بدأها بـ"الليلة" لينطلق بعدها بمجموعة من الاغنيات منها "وياه"، "ده لو اتساب"، "يتعلموا"، "نغمة الحرمان"، و"نور العين"، وغيرها من الأعمال التي لاقت تفاعلاً من الحضور. كما حرص على تقديم ميدلي من أغانيه القديمة التي حظيت بتصفيقٍ حاد. مع التذكير أن الحفل افتُتِحَ مع الفنان البريطاني جيمس ارثر الذي قدّم مجموعة من أغانيه على مدار اكثر من ساعة وسط تصفيق وترحيب من الجمهور.

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