شكرا لقرائتكم خبر عن سيادة النائب الفنان.. فايدة كامل فى موسوعة جينيس وماما أمينة فى المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم ينفصل الفن على مدار التاريخ عن أحداث المجتمع وقضاياه الوطنية التى طالما عبر عنها فى الأعمال الفنية، بل وكثيرا ما شارك أهل الفن وتفاعلوا مع هذه القضايا، ففى الأحداث الكبرى مثل الحروب والأزمات شارك الفنانون فى جمع التبرعات للمجهود الحربى وهو ما حدث فى حربى الاستنزاف وأكتوبر المجيدة، وقدمت كوكب الشرق أم كلثوم عددا من الحفلات فى الخارج لتوجيه عائدها إلى المجهود الحربى، وساند الفنانون جنود مصر على الجبهة.

ولا يقتصر مشاركة الفنانين وتفاعلهم مع الأحداث السياسية والوطنية على أوقات الأزمات والحروب، ولكن كان لعديد منهم مشاركات سياسية بصور مختلفة، من خلال عضوية البرلمان والمجالس النيابية فى مراحل مختلفة، وفى السطور التالية نعرض نماذج لعدد من نجوم الفن الذين حصلوا على عضوية البرلمان وما قدموه خلال فترة العضوية من أفكار ومشروعات.





فايدة كامل

المطربة والفنانة الكبيرة فايدة كامل من أشهر الفنانين الذين شاركوا فى الحياة السياسية والبرلمانية، حتى أنها دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى العالم كأكبر برلمانية، حيث استمرت فى عضوية مجلس الشعب لمدة 34 عاما، عن دائرة حى الخليفة، وتراست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.

اشتهرت فايدة كامل المولودة عام 1932 بالعديد من الأغانى الوطنية ومنها (دع سمائى فسمائى محرقة)، التى غنتها وقت العدوان الثلاثى عام 1956، كما كانت ضمن مجموعة الفنانين الذين غنوا نشيد الوطن الأكبر، وشاركت بالتمثيل فى عدد من الأفلام، وغنت من تلحين كمال الطويل أغنية (إلهى ليس لى إياك عونا) فتم اعتماده ملحنا، ثم غنت لبليغ حمدى (ليه لأ) فتم أيضا اعتماده ملحنا.

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وكانت فايدة كامل زميلة عبد الحليم حافظ أثناء الدراسة فى معهد الموسيقى، وحققت نجاحات فنية من الخمسينيات وحتى السبعينات، ولكنها فضلت التوقف عن الغناء والتفرغ للعمل البرلمانى، وكانت فايدة كامل توجت من النبوى إسماعيل وزير الداخلية الأسبق.

وأثناء حياتها النيابية استطاعت النائبة الفنانة تنفيذ عدد من المشروعات مثل إدخال مشروع الصرف الصحى ومياه الشرب ورصف الطرق وبناء 11 مدرسة وإنشاء 5 مراكز للشباب إلى جانب اهتمامها ببناء المؤسسات الخيرية لرعاية الفقراء والأيتام وبناء المستشفيات، ومثلت المرأة المصرية فى كثير من المؤتمرات الدولية، وناقشت عدد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، مثل قانون الخلع، وقانون إعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المتزوجة من أجنبى، كما أعدت خلال رئاستها للجنة الثقافة والإعلام والسياحة مشروع قانون الحفاظ على التراث السينمائى المصرى، للحفاظ على الأفلام السينمائية، وتوفيت فايدة كامل عام 2011 .





بعد وفاة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عام 1991، تم تعيين الفنانة الكبيرة أمينة رزق عضوا بمجلس الشورى، لتكون أول فنانة تدخل مجلس الشورى كعضو، وكانت قد حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

واهتمت أمينة رزق طوال عضويتها بمجلس الشورى بالتشريعات الخاصة بالضريبة الموحدة وتجارة المخدرات والعقوبات التى توقع على المدمنين، وكذلك قضايا المرأة والأحوال الشخصية والفنية، كما قدمت استجواباً لوزير الثقافة فاروق حسنى عن حالة المسرح المصرى الذى أصبح لا يُصدر الفن الراقى للخارج بل يصدر الفنون الشعبية فقط.





بعد 7 أعوام من عضوية أمينة رزق بمجلس الشورى، وفى عام 1998 تم تعيين الفنانة مديحة يسرى عضوا بنفس المجلس وتفاجأت يسرى بهذا الخبر الذى سمعته فى نشرة أخبار التاسعة بالتلفزيون المصري.

وشاركت مديحة يسرى فى أكثر من لجنة بمجلس الشورى، ومنها لجنتا الآثار والإعلام وزارت معابد الأقصر والمراكب السياحية وقصور الثقافة وغيرها، واقترحت إنشاء قسم لفنون السينما داخل مكتبة الإسكندرية وقسم للقصائد والأغانى، وإنشاء بنك يدعم السينما المصرية وتكاليفها الباهظة، كما شاركت فى عدد من الجمعيات والأنشطة الخيرية.