شكرا لقرائتكم خبر عن "كارت ميمورى" يغير مجرى حياة عمرو سعد فى "بركة"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم عمر و سعد على الإنتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله "بركة"، الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وننشر تفاصيل شخصية عمرو خلال الأحداث الذى يجسد شخصية مهندس صعيدي يدعي "بركة"، الذي يعثر على "كارت ميموري" بمحض الصدفة.

وتتغير مجرى حياة "بركة" عمرو سعد بسبب هذا الكارت الميمورى ويفاجئ بدخوله إلى عالم المافيا يرأسها محمد لطفى والفنان كمال أبو ريا حتى يكشف أمره وتحاول اغرائه بالمال في سبيل إعطائهم رمز الكارت.

يذكر أن مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد وهالة صدقي وهنادي مهنا ومحمد لطفي وكمال أبو رية ورياض الخولي وعدد كبير من النجوم ومن إخراج محمود كريم وطارق رفعت وإنتاج شركة سينرجي.