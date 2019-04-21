فيديو.. سمية الخشاب في أحدث ظهور

ظهرت النجمة سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها وهي تتحدث أمام الكاميرا عن فكرة فيديو كليب أغنيتها الأخيرة "بتستقوى". واختارت سمية إطلالة أنيقة حيث ارتدت جاكت أسود لامع وتوب أبيض وبنطلون جينز غامق وانتعلت حزاء أسود عالي الكعب واستكملت إطلالتها بتسريحة شعرها القصير المموج تولى تصميمها مصفف الشعر محمود عامر. واستعانت "سمية"ربمكياج قوي للعيون وأحمر الشفاه الغامق بأنامل خبير التجميل أمين وأشرف على تنسيق إطلالتها الستايلست إيهاب العادلي. Advertisements

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