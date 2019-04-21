نجوم مصريون وأجانب ضحايا "رامز في الشلال"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: وقع عدد من النجوم المصريين والأجانب ضحايا برنامج المقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال وسيُعَرض على شاشة ام بي سي مصر التي أعلنت عن اسم البرنامج كاشفة عن الملصق الدعائي الأول له، الذي يظهر عليه رامز ممسكاً بفانوس رمضان وخلفه شلال من المياه. علماً بأن البرنامج صُوِّرَ في مدينة بالي بأندونسيا خلال الفترة الماضية.

هذا وسيُطرح الإعلان التشويقي للبرنامج الجديد قريباً. ليظهر من خلاله ضحايا المقلب في الموسم الجديد من الفنانين المصريين والاجانب، ومنهم دنيا سمير غانم، رانيا يوسف، شيماء سيف، تامر حسني ومحمد حماقي بالاضافة إلى المطرب لويسي فونسي صاحب اغنية "ديسبسيتو".

