شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع .. 20 مليون دولار إيرادات فيلم الرعب US والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال فيلم الرعب "US" الذي طرح في 22 مارس الجارى، يحقق إيرادات عالية، حيث حقق 20 مليون دولارفى أسبوع، ليصل المجموع الكلى إلى 239 مليون دولار أمريكي.

وانقسمت الإيرادات بين 167 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 72 مليون دولار أمريكى حول العالم، وذلك في الوقت الذي قدرت ميزانية الفيلم بـ 20 مليون دولار أمريكي فقط.

الفيلم من إنتاج "Universal Pictures"، وبطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، ولوبيتا نيونجو وآنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.

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ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.