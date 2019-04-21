بالأخضر.. جانا دياب جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت جانا ابنة الفنان عمرو دياب مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت جانا في الصور بإطلالة جذابة، ارتدت بلوزة من اللون الأخضر أظهرت أناقتها، وقد لاقت الصور إعجاب محبيها. يذكر أن جنا عمرو دياب دخلت عالم الغناء، وأطلقت مؤخرًا أول أغانيها وتحمل اسم " Mouth taped shut " عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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