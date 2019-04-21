بفستان أسود.. بسمة بوسيل وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت بوسيل، في الصور بإطلاله أنيقة في دبي، وسط الطبيعة، وارتدت فستانا أسود طويلا شفافا، وحازت الصور إعجاب متابعيها.
بسمة بوسيل هي مطربة مغربية شاركت في النسخة السادسة من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، وتزوجت من الفنان تامر حسني عام 2012، واعتزلت بعدها الغناء وأنجبت منه 3 أبناء: "تاليا، أمايا، آدم".
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