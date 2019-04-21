وفاة داخلية ميليشيا الحوثي في مستشفى تابعة لحزب الله في بيروت!

كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 06:06 صباحاً - قالت مصادر السبت، إن وزير الداخلية في حكومة الحوثيين في صنعاء اللواء عبد الحكيم الماوري توفي في مستشفى بلبنان تابعة لحزب الله.
وأعلنت ميليشيا الحوثي وفاة وزير الداخلية في حكومتها، اللواء عبد الحكيم الماوري، في أحد مستشفيات لبنان، وفقاً لما ذكره موقع قناة “روسيا اليوم”.
ويعتقد أن وزير داخلية الحوثيين، عبد الحكيم الماوري، قد أصيب في غارة جوية للتحالف في اليمن خلال وقت سابق، وجرى نقله بسرية إلى لبنان عبر طائرات الأمم المتحدة، وفقا لمصادر مقربة من الحوثيين.
وبعث رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، برقية عزاء في وفاة وزير الداخلية اللواء عبد الحكيم أحمد الماوري أثناء تلقيه العلاج في إحدى المستشفيات بجمهورية لبنان.
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