شكرا لقرائتكم ألبوم "مفاجئ" من بيونسي.. ووثائقي عن أبرز حفلتين في مسيرتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت النجمة الأميركية بيونسيه ألبوما لم يعلن عنه مسبقا يتضمّن تسجيلات عروضها الشهيرة في نسخة العام 2018 من مهرجان كواتشيلا، وتزامن صدور الألبوم مع طرح وثائقي عبر منصة "نتفليكس" عن الفنانة.

وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها المغنية على خطوة من هذا القبيل. وهي أصدرت الأربعاء ألبوما يتضمّن 40 أغنية يحمل اسم الحفل الذي أحيته في كواتشيلا "هومكامينغ".

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وتشمل هذه المجموعة أغنية جديدة مسجّلة في الاستوديو، هي نسخة مستعادة من "بيفور آي ليت يو غو" لفرقة "مايز" الصادرة سنة 1981.

ويعدّ الحفلان اللذان أحيتهما بيونسيه في 14 و21 نيسان/أبريل 2018 في كواتشيلا أبرز العروض في مسيرتها الفنية، نظراً للتقنيات المتطوّرة المستخدمة فيهما وتنوّع الديكورات والأزياء، بالإضافة لمشاركة مجموعة تضمّ حوالي 200 راقص في الحفلين.

كما انتهزت الفنانة هذه المناسبة للمّ شمل فرقتها السابقة "ديستينيز تشايلد" مؤقتاً. وانضم إليها على المسرح أيضا زوجها مغني الراب جاي زي.

وقد تزامن صدور الألبوم مع طرح وثائقي يحمل أيضا اسم "هومكامينغ" يغوص في كواليس كواتشيلا.