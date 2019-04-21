شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أمير كرارة يعود من الإسكندرية لاستئناف تصوير "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أمير كرارة من مدينة الإسكندرية غدا الإثنين بعد انتهائه من تصوير المشاهد الخاصة بفيلمه "كازابلانكا"، والمقرر أن ينافس به فى موسم عيد الفطر المقبل، ويستأنف تصوير مسلسله الرمضانى "كلبش3" الأربعاء المقبل فى المقطم.

وفى السياق ذاته انتهى كرارة ومخرجه بيتر ميمى من تصوير الأسبوع السابع من مسلسله "كلبش3"، التى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، وهو العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل، وذلك استكمالا لنجاح جزئيه الماضيين، واللذان حققا شعبية كبيرة وارتباط الجمهور بشخصية "سليم الأنصارى".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.