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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Breakthrough يحقق 7 مليون دولار في ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Breakthrough إيرادات وصلت إلى 7 مليون دولار أمريكى في ثلاثة أيام من طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم.
الفيلم من بطولة كريسي ميتز، جريس توفر، جوش لوكاس، مارسيل رويز، ريبيكا ستاب، سام تراميل، مايك كولتر، علي سكوفبي، ليزا دوروبت، ومن إخراج روكسان داوسون، وتأليف جرانت نيبورت، جويس سميث.
Breakthrough
الفيلم يدور حول طفل يدعى "سميث" 14 عاما غرق في بحيرة سانت لويس وتوفي لمدة ساعة تقريبًا، وتم إجراء الإسعافات الأوليه له لمدة 27 دقيقة ولكن دون جدوى، ثم دخلت والدته الشابة "جويس" الغرفة، وهي تصلي، لتحدث المفاجأة، ويعود النبض له من جديد.
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