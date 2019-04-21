فيديو| لهذا السبب.. بطل فيلم "Aquaman" يتخلى عن لحيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر النجم العالمي، جيسون موموا، فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يروج لمساوئ وأضرار العديد من المخلفات البيئية منها مادة البلاستيك، وخطورتها على الكائنات الحية وعلى كوكب الأرض بشكل عام.

وقام موموا بحلق لحيته خلال تواجده بصحراء جرداء، وأكد على كون هذه الخطوة تمثل تغييراً كبيراً بالنسبة له ولأطفاله، وإن التغيير ضروري له وللعالم بأسره، قائلًا " لنقم بتغييرات إيجابية من أجل كوكب الأرض، دعونا ننظف محيطاتنا، أرضنا، وشاركوني في هذه الرحلة، دعونا نقم بهذه الخطوة معا".

يذكر أن فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرًا كان بمثابة انطلاقة قوية لموموا في هوليوود، بعد أن تخطت إيراداته حاجز المليار دولار، إلى جانب الإعلان عن جزء ثاني للفيلم والمقرر طرحه تجارياً بحلول عام 2022.