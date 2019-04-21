فيديو| هاني شاكر عن موهبة رمضان الغنائية: "العضلات مش هاتنفع على المسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تعقيبا على موهبة محمد رمضان الغنائية: "يتفضل يقف قدام اللجنة ويمتحن ويورينا إمكانياته الصوتية".

وأضاف شاكر، في لقاء مع برنامج "Arab wood" على قناة روتانا: "إمكانياته العضلية مش هاتنفع على المسرح"، في إشارة منه على ظهور رمضان بحفله الغنائي عاريا.

وأحيا محمد رمضان أولى حفلاته الغنائية في نهاية شهر مارس الماضي، بمركز المنارة بالتجميع الخامس وسط حضور الآلاف من جمهوره، كما يواصل طرح كليباته الغنائية عبر قناته على يوتيوب.

يذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل "زلزال"، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض على قناة dmc.