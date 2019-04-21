كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دنيا عبد العزيز تواصل تصوير "قيد عائلي" وتستعد للسفر للخارج والسبب ! (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة دنيا عبد العزيز، تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي" مع المخرج تامر حمزة والذي يعرض حاليًا على قناة dmc ويحقق نجاحًا كبيرًا.

وتجسد دنيا، شخصية "هالة الخولي" إحدى بنات "فضل الخولي" الذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبد الله، ومتزوجة من "سعيد" الذي يجسد شخصية الفنان صبري فواز، وتعمل في منظمة الامم المتحدة، وهي شخصية مختلفة وغريبة أهم اهتمامتها "تريند" السوشيال ميديا.

وعلى صعيد آخر تستعد الفنانة دنيا عبد العزيز، للسفر خارج البلاد خلال الأيام المقبلة بصحبة والدتها لتتلقى كورس علاج بالخارج، وقد أعلنت مؤخرًا عن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2019 لهذا السبب.

مسلسل "قيد عائلي" بطولة صلاح عبد الله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، سيمون، دنيا عبدالعزيز، محمد محمود عبد العزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، مريهان حسين، رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد عز، كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد رجاء ، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.