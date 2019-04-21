شاهد.. ناصيف زيتون يغني “أزمة ثقة” تيتر “الهيبة الحصاد”

كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 03:55 صباحاً - نشر الفنان السوري تيم حسن ونجم مسلسل “الهيبة الحصاد” تيتر المسلسل والذي يغنيه الفنان ناصيف زيتون.

ويحمل الكليب اسم “أزمة ثقة” ويبدأ بخبر عن “أنباء عن محاولة القبص على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت”.

وتقول كلمات الاغنية: “ما في حدا قادر يقشع المشاعر.. قبل ما يأمّن ويحب .. حتى الوفا.. رح يطلع بالآخر خاين.. لأن عميا عيون القلب.. ما تدوّر ترضي الناس.. تذكّر إنت الأساس.. في ناس بتعطيها عمرك.. وما بتستاهل ثانية”.

ويُظهر الكليب كيف يقع جبل شيخ الجبل الذي هجر بلدته الهيبة إلى العاصمة بيروت، في حب جارته نور (سيرين عبدالنور) منتحلاً صفة رجل آخر يدعى فادي، وتتوالى الأحداث والمواقف الرومانسية بينهما قبل أن تكتشف أمره وتدخل حالة صدمة بعد محاولة إلقاء القبض عليه لدى زيارته ابن عمّه شاهين (عبده شاهين) الذي يتلقّى العلاج في المستشفى بعد تعرّضه لإطلاق نار في ختام الجزء الأول من “الهيبة”.