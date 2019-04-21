شاهد.. هيفاء وهبي ترقص في ملهى ليلي مع محمد الوزيري!

كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 03:55 صباحاً - حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع مصور من أحد الملاهي، ظهرت خلاله النجمة هيفاء وهبي، مع مدير أعمالها محمد الوزيري، عقب انتشار أخبار تفيد بنشوب خلافات بينهما بعد تغريدات الوزيري الرومانسية لهيفاء وهبي، التي أثارت حولهما الكثير من الشائعات.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع عدة للنجمة هيفاء وهبي، وهي ترقص مع محمد الوزيري على نغمات أغنيتهيا “توتة” و”رجب”، وكانا في غاية السعادة، ومعهما عدد كبير من أصدقائهما.

يشار إلى أن الأيام الماضية انتشر خبر زواج النجمة هيفاء وهبي، ومدير أعمالها محمد الوزيري، وتداول الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وذلك بعدما كتب “وزيري” رسالة لهيفاء بمناسبة يوم ميلادها، لتسري شائعة عن علاقة حب تجمعهما، فيما قال البعض إنهما متزوجان.