شاهد.. مصرية عمرها 108 تدلي بصوتها في الاستفتاء !

كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 03:55 صباحاً - أدلت المعمرة المصرية الشهيرة بالحاجة ”فهيمة“، والبالغة من العمر 108 أعوام، بصوتها في الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، اليوم السبت، في إحدى لجان محافظة الشرقية بدلتا مصر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحاجة فاطمة محمد مبارك مبارك، وشهرتها ”الحاجة فهيمة“، بحسب ما أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي توافق على التعديلات، وتشير على علامة ”صح“.
وسبق للحاجة فاطمة أن تبرعت بما ادخرته طيلة حياتها وهو مبلغ 30 ألف جنيه من أجل صندوق ”تحيا مصر“.
وعرفت الحاجة فاطمة بتأييدها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سبق واستقبلها ووصفها بسيدة مصر الأولى وأطلق عليها لقب ”الحاجة فهيمة“.
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