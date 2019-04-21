شاهد.. رانيا يوسف تشارك بالاستفتاء بملابس الجيم

كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 03:55 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف على المشاركة في اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تشهده بلاهدها والإدلاء بصوتها.
ولم تمر صور رانيا التي انتشرت عبر السوشيال ميديا مرور الكرام، حيث سخر عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها “فيسبوك” على ملابسها الرياضية التي اعتبروها غير مناسبة للحدث.
واعتبر البعض أن ما ارتدته رانيا كان مخصص للصالات الرياضية، ساخرين “يعني ايه اللجنة مفيهاش تريدميل؟”.
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