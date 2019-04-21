شاهد.. يارا تحضر كعك عيد الفصح

كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 03:55 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية يارا فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام من داخل المطبخ.

وقد ظهرت يارا في الفيديو وهي تحضر حلوى عيد الفصح، إذ أرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: “بما إنّو بكرا عيد الفصح شوفوا شو حضّرتلكم للعيد… دقايق وبتشوفوا النتيجه”.

وقد تفاعل متابعو يارا مع الفيديو حيث حصد الكثير من المشاهدات كما قاموا بتهنئتها العيد.