كتب امير فتحي في الأحد 21 أبريل 2019 03:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، اظهر جانب من حياتها اليومية مع اولادها.
وفي التفاصيل، وأثناء تواجد وفاء عامر مع ابنها في المنزل، وبعد أن طلبت منه أن يذهب للنوم ويتركها، فوجئت به يفتح مقبض الكرسي للإيقاع بها، لتركض وراءه بعدها وتضربه بسبب المقلب الذي أعده لها للتفاجىء حينها ان ابنها الاخر كان يقوم بتصويرها حيث قالت له: “انت بتعمل ايه انا عايشة مع قرود؟ انت عبيط؟ جنينة حيوانات دي يا ربي؟”.
وبعد المقلب، طلبت وفاء عامر كوب من الماء لتشرب فقامت برش الماء على ابنها الذي نفذ المقلب بها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وفاء عامر تضرب ابنها بعد ان عمل فيها مقلب: “أنا عايشة مع قرود!” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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