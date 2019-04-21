أول جلسة تصوير تجمع أنغام بزوجها أحمد إبراهيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة المصرية أنغام لأول جلسة تصوير جمعتها بزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ زواجهما، وذلك لصالح إحدى المجلات الفنية.

أنغام تألقت في الجلسة بجامبسوت أنيق فضفاض باللون الأزرق الفاتح، ومجوهرات مميزة زادتها بريقا، وتركت شعرها القصير منسدلا مع تمويجة بسيطة، وتزينت بمكياج قوي، بينما أطل زوجها ببنطلون وقميص باللون الأسود.

الفنانة المصرية ظهرت في صور الجلسة بلقطات رومانسية مع زوجها، كشفت عن قوة علاقة الحب بينهما.

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وكانت أنغام قد تعرضت للكثير من الانتقادات بعد أن أعلنت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أنه متزوج من أخرى ولديه طفلين، كما أنه أصغر منها بعدة سنوات.

الفنانة المصرية اعتبرت أن من ينتقدها لديه مشاكل في إيمانه، حيث قالت: “الزواج رزق من عند ربنا والحب رزق، والزواج رزق ونصيب، فمن يتكلم في هذه الأشياء عنده مشكلة في إيمانه”.

وأعلنت الزوجة الأولى لأحمد إبراهيم، السيدة ياسمين عيسى، مؤخرا طلاقها رسميا منه، بعد زواجه من الفنانة أنغام، ووقع الطلاق بشكل ودي بعد اتفاق الطرفين على كل الأمور المختلف عليها.