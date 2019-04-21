توأم بيلين أكيل على قالب كيك عيد ميلادها قبل ولادتها بأيام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية بيلين أكيل بعيد ميلادها الـ33 في سهرة خاصة جمعتها بزوجها، الفنان أنيل التان، وعدد من أصدقائهما، بالإضافة لعدد من أفراد أسرتهما.

وفي صور من أجواء سهرة عيد الميلاد، كان لافتاً قالب الكيك الوردي الذي حمل مجسماً لرضيعتين، تمثيلاً للتوأم الذي تستعد النجمة التركية لوضعهما خلال أيام قليلة مقبلة، وقد تلقت بيلين تهاني محبيها ومتابعيها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة، كما دعوا لها ولتوأمها بالصحة والسلامة.

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مارس الماضي، اقامت بيلين حفل «بيبي شاور» ضخم، حضره مجموعة كبيرة من أصدقاء الزوجين من داخل وخارج الوسط الفني، حيث نشرت صوراً من الحفل الذي تألقت فيه بفستان فضي براق قصير، وكان لافتاً اللون الوردي الذي غلب على معظم تفاصيل وزينة الحفل.

وفي خطوة استباقية لمجئ التوأم، قام الزوجان بفتح حساب رسمي لهما عبر تطبيق انستجرام، وكشفا من خلاله عن الاسماء التي وقع اختيارهما عليها لتسمية توأمهما المنتظر، وهما «إلين ولينا».

يُذكر أن بيلين أكيل نجمة مسلسل «الدائرة» احتفلت بزفافها على النجم التركي أنيل التان بعد قصة حب جمعتهما في سبتمبر عام 2016.