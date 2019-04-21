هيفاء وهبي ترقص في أحضان مدير أعمالها في سهرة صاخبة على النيل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يترك محمد الوزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أي مناسبة دون أن يتخذ منها فرصة للتغزل فيها، معلناً عن حبه لها، في الوقت الذي لم تصرح فيه الفنانة حتى الآن بارتباطها عاطفياً به، وذلك على الرغم من أنها سبق واعترفت بأنها تعيش قصة حب دون الكشف عن هوية حبيبها.

هيفاء التي نفت حديثاً ما أثير حول زواجها سراً، ظهرت في مقطع فيديو جديد، ترقص بين أحضان وزيري في سهرة صاخبة جمعتهما بعدد من الأصدقاء المشتركين في أحد المطاعم الفاخرة على النيل بالقاهرة، حيث بدت الفنانة مرتدية «جيب» جلدية سوداء قصيرة جداً، وقد عكس الفيديو مدى استمتاع وانسجام الفنانة بأجواء السهرة.

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يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد احتفلت مؤخراً بإطلاق علامة تجارية باسمها في عالم الأزياء تحمل عنوان «Beau Voyou»، وهو المشروع الذس وصفته الفنانة بالحلم الذي تحقق.

من ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج»، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، حيث كان ألبوم «حواء» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة الغنائية.