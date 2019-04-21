أحمد عز يخوض أولى تجاربه بالمسرح مع روبي في «علاء الدين» .. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج المصري مجدي الهواري، عن مفاجأة جديدة يستعد لتقديمها على مسرح «كايرو شو»، مع الفنان أحمد عز والفنانة روبي.

ونشر مجدي الهواري، صورة جمعته بأحمد عز وروبي، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وكشف من خلالها عن تقديم عز مسرحية جديد يقدم فيها دور علاء الدين، وتقدم روبي دور ياسمينا، وكشف أن دور المارد سيكون مفاجأة.

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من ناحية أخرى، يستعد أحمد عز، لتصوير فيلم »ولاد رزق2«، ويشاركه البطولة فيه عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان، تأليف صلاج الجهيني.

كما يشارك في بطولة فيلم “العارف” أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2019، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.

كما تشارك روبي، في فيلم «حملة فرعون»، مع الفنان عمرو سعد ومحمود عبدالمغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، كما يشارك فيه الملاكم العالمي مايكل تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.